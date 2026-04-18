Στην Κρήτη μεταβαίνει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιώντας διήμερη περιοδεία την Κυριακή και τη Δευτέρα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Την Κυριακή, ο κ. Κικίλιας θα επισκεφθεί τα Λιμεναρχεία Χανίων και Ρεθύμνου, όπου θα έχει συναντήσεις με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στους δύο νομούς, με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφίας Βολουδάκη, των Αντιπεριφερειαρχών Νίκου Καλόγερη και Μαρίας Λιονή, του Δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηράκη και του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Γιώργου Σκορδίλη. Στις συσκέψεις θα λάβουν μέρος επίσης οι Πρόεδροι των Λιμενικών Ταμείων Δημήτρης Βιρηράκης και Βαγγέλης Θεοδωράκης, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και βουλευτές των δύο νομών.

Τη Δευτέρα το πρωί, ο Υπουργός θα επισκεφθεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Λιμενάρχη και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Θα ακολουθήσει σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του Δημάρχου Αλέξανδρου Καλοκαιρινού, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Μιχάλη Παπαδάκη, καθώς και εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και βουλευτών του νομού.

Τον κ. Κικίλια θα συνοδεύει ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς.

Η περιοδεία του Υπουργού θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Δευτέρας, με τη συμμετοχή του ως ομιλητής στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο.