Αιχμές εναντίον του ΠΑΣΟΚ αφήνει ο Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο-προαναγγελία του νέου του κόμματος, που βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Μιλάει για νέα κυβερνώσα Αριστερά, αναφέροντας πως «η ώρα ζυγώνει». «Πρέπει να φυσήξει άλλος άνεμος στη χώρα. Και αυτό σήμερα μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ» αντιτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Επιταχύνει το βήμα του ο Αλέξης Τσίπρας και με νέο άρθρο-παρέμβαση δίνει το σήμα ότι οι διεργασίες για τη δημιουργία του νέου κόμματος είναι προχωρημένες και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν αρχίσει να σχηματοποιούνται και τα πρώτα άτυπα πολιτικά όργανα στην έδρα του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού.

«Ουδείς δικαιούται να μένει στη βολή του. Ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα», μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, βασισμένη στη δικαιοσύνη, την εντιμότητα και έναν νέο πατριωτισμό, είναι ζωτική ανάγκη. Μια νέα και ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά, προγραμματικά συμπαγής και ριζικά ανανεωμένη, είναι ζωτική ανάγκη. Κοινωνική αλλά και εθνική. Και ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», υπογράμμισε στην Εφ.Συν. ο Αλέξης Τσίπρας.

Το «ξεβόλεμα» που ζητεί ο κ. Τσίπρας απευθύνεται και προς τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας ωστόσο υποδείξει το δρόμο της παραίτησης από την βουλευτική τους ιδιότητα.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Αιχμές όμως ο κ. Τσίπρας αφήνει και προς το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν υπάρχει αντίπαλος γιατί δεν υπάρχει ισχυρή εναλλακτική κυβερνώσα δύναμη απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε μια φωτογραφία του με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη όπου διεξάγεται με πρωτοβουλία του Ισπανού πρωθυπουργού το εναρκτήριο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης για το συντονισμό των πολιτικών δυνάμεων πανευρωπαϊκά απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.