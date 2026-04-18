Καλά είναι τα νέα για την υγεία της συζύγου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στο οποίο από εχθές νοσηλεύεται, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Το ανακοινωθέν

« Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη , εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της».

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα.

Για προληπτικούς λόγους, μετέβη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα.

Εκεί υποβλήθηκε σε αρχικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Μετά την ολοκλήρωσή τους, έλαβε εξιτήριο και συνέχισε το ταξίδι της προς την Αθήνα.

Στη συνέχεια μετέβη για περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.