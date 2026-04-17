Γεμάτο είναι και το σημερινό (17/4) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Εφές (21:15), να ξεχωρίζει.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα ματς της Euroleague, που θα κρίνουν και την τελική κατάταξη των Πράσινων.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/4)

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Μπριζ UEFA Youth League

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν

18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Καρλσρούη Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Κόμο Serie A

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Youth League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

20:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports Extra 3 Ντουμπάι – Βαλένθια Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Ρασίνγκ Σανταντέρ Β΄Ισπανίας

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Κάλιαρι Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκμπερν – Κόβεντρι EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Άβες Liga Portugal