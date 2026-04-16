Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (15/4) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο, το Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο και οι ρεβάνς των προημιτελικών του UEFA Europa League/ Conference League. Επίσης, έχει δράση και με τα άλλα παιχνίδια της Euroleague.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (16/4) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
19:45 (Cosmote Sport 5) Θέλτα – Φράιμπουργκ
19:45 (Cosmote Sport 4) Αλκμάαρ – Σαχτάρ Ντόνεσκ
21:00 (Nova Sports 5) Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
21:05 (Nova Sports Start) Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
21:15 ( Nova Sports Prime) Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 (Nova Sports 6) Παρτιζάν – Μπασκόνια
21:45 (Nova Sports 4) Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
22:00 (ΑΝΤ 1, Cosmote Sport 2) ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
22:00 (Cosmote Sport 9) Στρασβούργο – Μάιντζ
22:00 (Cosmote Sport 8) Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
22:00 (Cosmote Sport 7) Άστον Βίλα – Μπολόνια
22:00 (Cosmote Sport 6) Μπέτις – Μπράγκα
22:00 (Cosmote Sport 3) Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο