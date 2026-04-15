Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (15/4) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ-Μπανταλόνα για το BCL, το Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός για την Α1 μπάσκετ γυναικών και οι δύο τελευταίες ρεβάνς των προημιτελικών του UEFA Champions League. Στις 14:00 και το υπόλοιπο του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόναχο.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (15/4) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λίνεμπουργκ – Πιατσέντσα CEV Cup 2026
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League