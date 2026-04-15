Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (15/4) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ-Μπανταλόνα για το BCL, το Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός για την Α1 μπάσκετ γυναικών και οι δύο τελευταίες ρεβάνς των προημιτελικών του UEFA Champions League. Στις 14:00 και το υπόλοιπο του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόναχο.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (15/4) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Άρης Stoiximan GBL

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λίνεμπουργκ – Πιατσέντσα CEV Cup 2026

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League

Στα Σχοινιά: Ουγγαρία, Όρμπαν, AfD και Τραμπ - Τι αλλάζει στην Ευρώπη
