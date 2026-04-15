Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (15/4, 19:30) την Μπανταλόνα στη «SUNEL Arena», στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών του BCL.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά την ήττα τους στην Ισπανία, έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση, καθώς με τη βοήθεια του κόσμου τους θα επιδιώξουν να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα.

Θυμίζουμε ότι η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία, με κάθε πλευρά να μετρά από μία νίκη. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει να προκριθεί στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναμένεται να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο προπονητής της «Ένωσης», στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, στάθηκε στην ενότητα που χαρακτηρίζει την ομάδα το τελευταίο διάστημα, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

«Είμαστε όμως όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που έχουμε μπροστά μας, και που είναι να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο BCL βάσει ρεκόρ μέχρι και τη φάση αυτή, και πριν από το F4. Ξέραμε και ξέρουμε, ότι στα πλέι οφ οι ομάδες είναι πλέον πανίσχυρες. Υπάρχουν πολλές καλύτερες ομάδες σε σχέση με άλλες περιόδους, αλλά είμαστε η ΑΕΚ. Θέλουμε να κερδίζουμε όπου κι αν συμμετέχουμε», είπε.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4 HD.