Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποιούν οι Έλληνες αθλητές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας, με τον αγώνα να μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Στην κατηγορία των αγοριών (χρυσός στολίσκος, με συνολικά 258 σκάφη), ο Στέφανος Σαμαράς συνεχίζει να εντυπωσιάζει, παραμένοντας στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 14 βαθμούς. Στις τελευταίες ιστιοδρομίες τερμάτισε 3ος και 13ος (την οποία αφαίρεσε ως χειρότερο αποτέλεσμα), ενώ στα προηγούμενα έξι σκέλη είχε σταθερά υψηλές επιδόσεις (2, 2, 2, 3, 1, 1).

Πολύ καλή πορεία πραγματοποιεί και ο Μιχαήλ Ακάλετσος, ο οποίος ανέβηκε στην 4η θέση με 45 βαθμούς. Στην πιο πρόσφατη ιστιοδρομία τερμάτισε 5ος, ενώ οι προηγούμενες επιδόσεις του ήταν 4, 10, 4, 11, 8 και 3. Σημαντικό ρόλο στη βαθμολογία του είχε και η ποινή των 43 βαθμών σε μία κούρσα, η οποία αφαιρέθηκε ως χειρότερη επίδοση.

Ο Λεωνίδας Καλπογιαννάκης βρίσκεται στην 17η θέση της γενικής κατάταξης με 76 βαθμούς και είναι 3ος στην κατηγορία U16, έχοντας σταθερές παρουσίες στις περισσότερες ιστιοδρομίες.

Στην κατηγορία των κοριτσιών, η Ελένη Αλχανάτη πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία, ανεβαίνοντας στην 3η θέση της γενικής κατάταξης των 169 σκαφών με 31 βαθμούς, μετά τις δύο τελευταίες κούρσες όπου τερμάτισε 12η και 1η. Στα προηγούμενα σκέλη είχε επίσης πολύ καλές επιδόσεις.

Η Ελένη Τριάντου είναι 5η στη γενική βαθμολογία με 40,8 βαθμούς και πρώτη στην κατηγορία U16, με αρκετές νίκες και υψηλές θέσεις, παρά κάποιες επιβαρύνσεις που αφαιρέθηκαν από τη συνολική της συγκομιδή.