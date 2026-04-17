«Αθήνα, 17 Απριλίου 2026, WAFA – Ο Παλαιστίνιος Αντιπρόεδρος, Χουσεΐν αλ-Σέιχ, συνάντησε στην Αθήνα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επικεφαλής παλαιστινιακής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου, στην οποία συμμετείχαν ο επικεφαλής των Γενικών Πληροφοριών, Ματζίντ Φαράτζ, ο προεδρικός σύμβουλος Ματζντί αλ-Καλίντι και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Γιουσέφ Ντόρχαμ.

Ο κ. αλ-Σέιχ μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και τη βαθιά του εκτίμηση για τις φιλικές σχέσεις που ενώνουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Παλαιστίνη στους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και για την ανθρωπιστική της βοήθεια.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους και τις τελευταίες εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. αλ-Σέιχ υπογράμμισε τη σοβαρότητα της ισραηλινής κλιμάκωσης στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ως αποτέλεσμα της επέκτασης των οικισμών, των αποπειρών προσάρτησης και της τρομοκρατίας των εποίκων. Ζήτησε την άμεση αποδέσμευση των παλαιστινιακών πόρων που παρακρατούνται από το Ισραήλ.

Επιπλέον, ο αλ-Σέιχ τάχθηκε υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης των πιστών στο τέμενος Αλ-Άκσα και στον Ναό της Αναστάσεως, καθώς και υπέρ της διατήρησης του νομικού και ιστορικού καθεστώτος αυτών των ιερών τόπων. Αναφέρθηκε στην καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού και του κλεισίματος των σημείων διέλευσης.

Ο Αντιπρόεδρος επανέλαβε την ευνοϊκή υποδοχή του Κράτους της Παλαιστίνης προς το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ και το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας τη σημασία της ενεργοποίησης του γραφείου συντονισμού μεταξύ της παλαιστινιακής κυβέρνησης και των εκτελεστικών οργάνων του Συμβουλίου Ειρήνης.

Τόνισε επίσης τη σημασία της εφαρμογής της δεύτερης φάσης, της έναρξης της διαδικασίας ανάκαμψης και ανασυγκρότησης, καθώς και της αναζήτησης μιας πολιτικής λύσης σύμφωνης με το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ενότητα του παλαιστινιακού εδάφους στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και απέρριψε κάθε προσπάθεια διαχωρισμού της Λωρίδας της Γάζας, η οποία, όπως δήλωσε, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους της Παλαιστίνης.

Επανέλαβε την προσήλωση στην αρχή «ένα κράτος, ένας νόμος και μία νόμιμη ένοπλη δύναμη», καθώς και στην ενοποίηση των παλαιστινιακών θεσμών στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη υπό την αιγίδα της παλαιστινιακής κυβέρνησης.

Ο Αντιπρόεδρος επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του Κράτους της Παλαιστίνης στην εφαρμογή προγραμμάτων μεταρρύθμισης, τα οποία θεωρούνται παλαιστινιακό εθνικό συμφέρον.

Χαιρέτισε εκ νέου την κατάπαυση του πυρός και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τα κράτη του Κόλπου και την Ιορδανία για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της σταθερότητάς τους απέναντι σε κάθε επιθετικότητα.

Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή του στην κυριαρχία και τη σταθερότητα της χώρας, καθώς και την ευνοϊκή υποδοχή της παλαιστινιακής πλευράς προς την πακιστανική διαμεσολάβηση με στόχο μια διαρκή εκεχειρία.

Τέλος, τονίστηκε η σημασία της συνέχισης του πολιτικού συντονισμού με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι κοινές προσπάθειες για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών. Το αίτημα για αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα επαναλήφθηκε ως ένα ουσιαστικό βήμα προς την ειρήνη.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταξύ της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Χουσεΐν αλ-Σέιχ, και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη».