Η ελληνική αντιπροσωπεία, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά τη συζήτηση για τη χρήση βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δήλωσε ότι ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε πως «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας».

Όπως ανέφερε ο πολιτικός συντονιστής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας, Κ. Θανόπουλος, πρόκειται για «μία από τις αρχαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες αρχές του διεθνούς δικαίου», κατοχυρωμένη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Η σύμβαση αυτή θέτει «το καθολικό και ενιαίο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να διεξάγονται όλες οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και τις θάλασσες».

Η αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, «ως κορυφαίο ναυτιλιακό έθνος», παραμένει «βαθιά προσηλωμένη στην προάσπιση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Στο πλαίσιο αυτό, υπερψήφισε το σχέδιο απόφασης που κατέθεσαν το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η πρόταση, όπως σημειώθηκε, «υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της διέλευσης εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Το πέρασμα χαρακτηρίστηκε ως «μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομική ευημερία».

Ανησυχία για την περιφερειακή κρίση και τις επιπτώσεις

Αναφερόμενη στην περιφερειακή κρίση, η Ελλάδα τόνισε ότι η σύγκρουση έχει «άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο για την περιοχή του Κόλπου αλλά για όλα τα κράτη». Εξέφρασε «σταθερή αλληλεγγύη προς τους εταίρους της GCC» και καταδίκασε «τις παράνομες και απρόκλητες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής του Κόλπου», μεταξύ των οποίων και επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εξέφρασε έντονη ανησυχία για «τις συνεχιζόμενες διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές και αγροτικές προμήθειες μέσω αυτού του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου». Προειδοποίησε για «επικείμενες και πρωτοφανείς επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων ελλείψεων τροφίμων και φαρμάκων», που πλήττουν ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Έκκληση για αποκλιμάκωση και ειρηνική λύση

Η ελληνική δήλωση καταδίκασε «οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση κατά της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αθώων ναυτικών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου». Τόνισε ακόμη ότι «οι ζωές των ναυτικών και η ασφαλής εμπορική ναυσιπλοΐα πρέπει να γίνονται σεβαστές σε όλες τις περιστάσεις».

Η αντιπροσωπεία εξέφρασε λύπη διότι, παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις και την κοινή κατανόηση της σημασίας της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κατάφερε να επιτύχει συναίνεση και να υιοθετήσει απόφαση.

Κλείνοντας, η Ελλάδα χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και κάλεσε για «επείγουσα παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο». Παράλληλα, επαίνεσε τους περιφερειακούς εταίρους για τις διαμεσολαβητικές τους προσπάθειες, υπογραμμίζοντας ότι «η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και η πλήρης παύση των επιθέσεων στην περιοχή είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για διπλωματική εμπλοκή και βιώσιμη ειρηνική λύση».