Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι γεμάτο για την τελευταία αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει sold-out για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (16/04, 21:15, Novasports Prime).

Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» έδειξαν για άλλη μια φορά την αμέριστη στήριξή τους στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία με νίκη εξασφαλίζει την πρωτιά στη βαθμολογία της EuroLeague και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα playoffs, με την προοπτική να αντιμετωπίσει τον όγδοο της κατάταξης μετά το Play-In.

Και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο! Τα εισιτήρια για την αποψινή (16/04, 21:15) κόντρα στην EA7 Emporio Armani Milan εξαντλήθηκαν! Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά! 🔴⚪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos… pic.twitter.com/d112Xst8zR — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 16, 2026