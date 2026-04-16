Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, τοποθετήθηκε μετά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ Μαρούσι, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/04) στα γραφεία του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Σε δήλωσή του, ο Λιόλιος επισήμανε πως, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, κάποιοι συνεχίζουν να αναπολούν τις παλιές εποχές και να εστιάζουν στο παρελθόν, αντί να προχωρήσουν μπροστά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Λιόλιος

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ό,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».