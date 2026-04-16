Η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου εξελίχθηκε σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής της αντιπολίτευσης για μια σειρά από ανοιχτές υποθέσεις. Στο επίκεντρο τέθηκε εκ νέου το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η πρόσφατη υπόθεση που αφορά το πτυχίο του Θανάση Λαζαρίδη, διαμορφώνοντας ένα βαρύ πολιτικό κλίμα.

Δευτερολογία Μητσοτάκη: «Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

Εντός Μαΐου η ΝΔ θα εκκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με έναν πυρήνα 25 άρθρων, είπε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του .

Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους στο τέλος της τετραετίας, απάντησε στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Νίκο ανδρουλακη.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ενδεικτικά σε ορισμένα άρθρα που θα ρίξει στο τραπέζι η κυβερνητική πλειοψηφία. «Η ΝΔ θα αναλάβει την ευθύνη για μια θεσμική φυγή προς τα εμπρός» υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το άρθρο 86, για τη μονιμότητα στο δημόσιο, για τις ανεξάρτητες αρχές, για

τη συνταγματική μέριμνα για την προσιτη στέγη , για τη λειτουργία κομμάτων αλλα και για ένα νέο εκλογικό σύστημα. «Εχει έρθει η ώρα να κάνουμε συζήτηση για το εκλογικό σύστημα. Για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του σταυρού. Για το αν θέλουμε λογικές ενός μεικτού συστήματος. Οι εκλογές του 2031 θα πρέπει να γίνει με άλλο σύστημα».

«Και τα δύο κόμματα έχουν ευθύνες. Όταν έρχεστε και ισχυρίζεστε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ‘γαλάζιο’, παραγράφεται το κομματικό κράτος του ΠΑΣΟΚ, όταν αλώθηκε το κράτος του 1980. Σπεύσατε να καταδικάσετε τους βουλευτές μας. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητά την άρση ασυλίας για να διερευνήσει… Είναι θεσμός που δημιουργήθηκε το 2020, δεν μπορεί να ελέγξει προηγούμενη περίοδο», πρόσθεσε και είπε πως κανείς δεν έχει καταδικαστεί μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

«Τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είναι; Ξεκίνησε ουσιαστικά το 2019, εμπλέκονται μόνο βουλευτές της ΝΔ. Η χώρα έχει καταβάλλει πρόστιμα και επιστροφές που ξεπερνούν τα 3 δισ. που ξεκινούν τη δεκαετία του 1980. Εσείς κ. Ανδρουλάκη ως ΠΑΣΟΚ δεν κυβερνήσατε όλα αυτά τα χρόνια;», διερωτήθηκε, και έφερε ως παράδειγμα λόγια που Θεόδωρου Πάγκαλου.

«Βρήκα ενδιαφέρον ότι η κ. Κωνσταντοπούλου βρήκε χρόνο για να αναφερθεί στα Προσφυγικά αλλά καμία κουβέντα, ούτε τα τυπικά, για τον κ. Μυλωνάκη», είπε αρχικώς ο πρωθυπουργός.

Για τα Τέμπη παρέθεσε λόγια του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. «Έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών συζητήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει δύο προτάσεις δυσπιστίας για τα Τέμπη», ανέφερε για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

«Να μην έχετε καμία αμφιβολία. Η Δικαιοσύνη ούτε εκβιάζεται ούτε μπορεί να γίνει αντικείμενο μπούλινγκ. Είναι πολύ σημαντική η δίκη των Τεμπών για να αφεθεί στις δικές σας ορέξεις», πρόσθεσε.

Σκληρό ροκ στη Βουλή: «Εκλογές τώρα να πάρει ανάσα η χώρα»

Με μια αναφορά και ευχές για περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη που, όπως είπε, περνά μια μεγάλη περιπέτεια υγείας ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχαρίστησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προσφέρθηκε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση και είπε ότι ανταποκρίνεται στο αίτημά του για αυτή τη συζήτηση αλλά, όπως είπε, λυπάται τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία μέσα στην οποία διεξάγεται. «Διότι καθώς ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει το παρόν, εσείς επιλέγετε να αξιοποιήσετε αυτό το σημαντικό εργαλείο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας, μια προ ημερησίας συζήτηση για να αναμασάτε το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Ανασύρετε αφορμές διχασμού»

Υπογράμμισε ότι σε μια συγκυρία που ζητούμενο είναι η ενότητα «εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού και σε στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται σιγουριά και προοπτική, νομίζω ότι μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του κράτους δικαίου -χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο. Θα έπρεπε να συζητούμε για την αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο. Θα έπρεπε πρωτίστως να συζητούμε για τις σημαντικές αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία και το πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν», τόνισε.

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα και οι συνέπειές τους, η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων είναι που απασχολούν την κοινωνία ενώ η σημερινή συζήτηση αφορά ζητήματα που έχουν ξανατεθεί, αντικρούοντας ξανά και ξανά παλιές και αίολες κατηγορίες που έχουν και διαψευσθεί αλλά και κριθεί.

«Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο στα θέματα κράτους δικαίου»

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. «Μία εκλεγμένη κυβέρνηση, με λαϊκή νομιμοποίηση η οποία λειτουργεί δημοκρατικά και αποτελεσματικά. Ένα Κοινοβούλιο το οποίο νομοθετεί κανόνες με ισότιμη εφαρμογή. Μια Δικαιοσύνη η οποία δρα ανεξάρτητα, μια Δικαιοσύνη η οποία απονέμεται στην ώρα της και τέλος ένα Δημόσιο, ένα Κράτος το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Κανείς σε αυτή την αίθουσα και πρώτος εγώ, δεν θα ισχυριστεί ότι στα θέματα αυτά η χώρα μας βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε.

Το ερώτημα όμως κ. Ανδρουλάκη είναι η χώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, η χώρα προοδεύει ή οπισθοχωρεί; Και το ερώτημα το οποίο επίσης θέλω να σας θέσω είναι ποιος τελικά είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής της πραγματικής κατάστασης του κράτους δικαίου στη χώρα μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να είναι θεσμοί και οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και επικαλέστηκε την έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση το κείμενο αυτό η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο στα θέματα κράτους δικαίου. «Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία συμμορφώνεται με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούμε τις χρόνιες ατέλειές μας, χρόνο με τον χρόνο να τις διορθώσουμε», επεσήμανε καταθέτοντας στα Πρακτικά τη σχετική έκθεση.

Πρόσθεσε ακόμη ότι έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν κάποιο λόγο ούτε να χαριστούν στην κυβέρνηση ούτε να προτάσσουν μελέτες και έρευνες με αλλότρια κριτήρια. Democracy Index 2024 του έγκυρου περιοδικού Economist στο οποίο κατατάσσεται η χώρα μας ως μία από τις 25 χώρες του κόσμου ως “πλήρης δημοκρατία”, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να μη βρίσκονται σε αυτήν την κατάταξη, είπε. Ακόμη επικαλέστηκε τις τελευταίες έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας κι έκανε αναφορά στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία απαντά ευθέως και στα ζητήματα που συζητούνται σήμερα, επισημαίνοντας ότι στον τόπο μας υλοποιείται επιτέλους μία ολιστική εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ενισχύει τη λογοδοσία στο Δημόσιο διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια.

Ενώ η Ελλάδα από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει στην υλοποίηση των συστάσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα αυτά τα οποία εσείς καταγγέλλετε. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΟΟΣΑ διαθέτει και τεχνογνωσία και αντικειμενικότητα. Εσείς έχετε την κομματική σας σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ περισσότερο τη δική του αξιοπιστία παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα τα στοιχεία. Παρακαλώ διαβάστε τα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν, φαίνεται στην Ελλάδα κατά το ΠΑΣΟΚ το 2019»

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το κράτος δικαίου όντας μία σύνθετη έννοια δεν μπορεί στην πρώτη ευκαιρία να γίνεται εύκολη ταμπέλα σε μεμονωμένα περιστατικά και σύνθημα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα.

«Κράτος Δικαίου σημαίνει πρώτα απ΄ όλα Δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία της να σηματοδοτείται και για πρώτη φορά από τη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην ανάδειξη της ηγεσίας τους. Κι έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και θα επανέλθω στη συνέχεια όταν θα αναφερθώ σε ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουν γίνει βήματα, όμως, σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κράτος δικαίου σημαίνει να μην περιμένει ο πολίτης χρόνια και χρόνια προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεσή του στα δικαστήρια. Και σήμερα, αντί για 4,5 χρόνια, ο προσδιορισμός μιας υπόθεσης στο Πρωτοδικείο της Αθήνας γίνεται τώρα σε 7 μήνες. Οι διαθήκες δημοσιεύονται σε μία εβδομάδα ενώ χρειαζόντουσαν 450 μέρες. Και, βέβαια, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο λειτουργεί τελικά υπέρ του πολίτη. Ναι, ένα δίκαιο κράτος είναι ένα ψηφιακό κράτος. Ένα δίκαιο κράτος είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει τον πολίτη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Ναι, είναι κράτος δικαίου, κύριε Ανδρουλάκη, να απονέμονται οι συντάξεις σε λίγους μήνες και όχι σε πολλά χρόνια και να μην απαιτείται καμία ανθρώπινη παρέμβαση προκειμένου κάποιος πολίτης να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα. Είναι κράτος δικαίου το να γίνονται οι μεταγραφές στα πανεπιστήμια με τρόπο διάφανο και αντικειμενικό, χωρίς πάλι να χρειάζεται κάποια παρέμβαση κάποιου ο οποίος θα θέλει να εξυπηρετήσει κάποιο φίλο του ή κάποιο ψηφοφόρο του. Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως ας μην κοροϊδευόμαστε, -όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά- αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση.

Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος, το οποίο, όπως είπα, αντιμετωπίζει τους πολίτες φιλικά, αλλά και απρόσωπα, ως προς το να μην γνωρίζει το κράτος κατά ανάγκη ποιος είναι ο πολίτης, τι ψηφίζει και να εξυπηρετεί κάποιον εις βάρος κάποιου άλλου. Γιατί πολλή κουβέντα έγινε και τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες για το φαινόμενο του ρουσφετιού λες και πρώτη φορά τα ανακαλύψατε όλα αυτά. Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν, φαίνεται στην Ελλάδα κατά το ΠΑΣΟΚ το 2019. Ας γελάσω», είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνουν σφαίρες»

Κλείνοντας την ομιλία του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο θέμα με το οποίο ξεκίνησε την τοποθέτησή του που -όπως είπε- με την ευρεία έννοια αφορά το κράτος δικαίου και την τοξικότητα που περιβάλει τον δημόσιο διάλογο σε όλες τις εκφάνσεις του. «Δυστυχώς, μια τοξικότητα η οποία εκπορεύεται από συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένους αρχηγούς εντός του Κοινοβουλίου. Είναι ένας δολοφονικός βούρκος ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Ξέρετε μερικές φορές οι συμπεριφορές και λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλιότητας που απωθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική, ενώ εμποδίζει και την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει».

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Μητσοτάκης επέδειξε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento πριν από δύο εβδομάδες για τον κ. Μυλωνάκη. «Μια υπόθεση απίστευτη, με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα… Είδα τον Γιώργο τον Μυλωνάκη αμέσως αφότου δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Είναι σκληρός άνθρωπος, κι όπως τον ξέρω πολλά χρόνια ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και τα κατάφερε και το απέδειξε με ανάρτηση που έκανε. Όμως, έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το ψυχολογικό βάρος στο οποίο υποβάλετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους και τις οικογένειές τους; Για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του. Με αυτές τις αθλιότητες. Το ίδιο το Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με έναν και μόνο σκοπό: Να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος, Αυτοί είστε. Οι ίδιες αθλιότητες με στόχο μία παράταξη. Για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά, οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου, οι βουλευτές μας, τα παιδιά μας, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Η Χάνα Αρέντ έλεγε ότι η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς τον φασισμό. Ας μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Οδηγήσατε τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση

Ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε στην αρχή της ομιλίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον για διαφθορά, αδιαφάνεια, πελατειασμό και χειραγώγηση των θεσμών. «Την ευθύνη για όλα αυτά τη φέρετε εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, που οδηγήσατε τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση. Δεν έχετε κανέναν φραγμό. Όλα επιτρέπονται για όσους στηρίζουν το σύστημα Μαξίμου», ανέφερε προσθέτοντας πως «η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει».

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτίμησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πως αποδείχθηκαν κάλπικες οι υποσχέσεις που έδωσε το 2019. «Τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και η ατιμωρησία φέρουν την υπογραφή σας», τόνισε. «Με τον νόμο περί “επιτελικού κράτους”, από τις πρώτες ώρες σας στο Μαξίμου, πήρατε υπό τον προσωπικό σας έλεγχο την ΕΥΠ και διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, που έκανε κουμάντο κατ’ εντολήν σας στην ΕΥΠ. Και μετά διορίσατε διοικητή της τον κ. Κοντολέοντα. Για χάρη του εκλεκτού σας φέρατε και τροπολογία, για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση με απλό απολυτήριο λυκείου. Ούτε καν πτυχίο από το κολλέγιο του Southeastern Europe, δεν είχε. Τέτοια αριστεία», συμπλήρωσε.

«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε καν πτυχίο ΑΕΙ. Πείτε μας τώρα είναι νόμιμοι ή παράνομοι οι διορισμοί του στενού σας συνεργάτη; Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι η ατιμωρησία στο Δημόσιο παίρνει τέλος. Και σκελετούς από τα ντουλάπια θα βγάλουμε και στο σπίτι τους θα στείλουμε όσους αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε παρανομίες. Ωραία λόγια, αλλά όχι δικά μου. Είναι δικά σας, κ. Μητσοτάκη. Λόγια που αποδεικνύουν την υποκρισία σας και την αναξιοπιστία σας», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επικέντρωσε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μίλησε για «εγκληματική οργάνωση να κλέβει τον Οργανισμό, με 13 στα 13 στελέχη της ΝΔ οι κατηγορούμενοι στη νέα δικογραφία και έπεται συνέχεια» και πρόσθεσε: « ….. ψάχνετε ακόμη το χρώμα της διαφθοράς. Γαλάζιο είναι, κ. Μητσότακη, βαθύ γαλάζιο. Δεν ακούσατε για τα “χεράτα”, για τα “φορετά”, για τους ελέγχους που δεν πρέπει να γίνουν στα δικά σας παιδιά, για τη φεράρι της τομεάρχη σας; Αλλά έχετε μεγάλη επιτυχία στις επιλογές τομεαρχών. Η τομεάρχης κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας ξεκοκκαλίζει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και ο τομεάρχης ιδιωτικού χρέους ο κ. Πάτσης ξεκοκκάλιζε τους κόπους των αδύναμων και εκβιαζόμενων δανειοληπτών από τα funds».

Επίσης, κατέκρινε τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Συμφωνείτε κύριε Μητσοτάκη; Εσείς είστε οι φιλοευρωπαϊστές; Σαν να μην έφτανε αυτό, βγαίνουν τα ακροδεξιά σας εξαπτέρυγα και κατηγορούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς …επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Άκουσον, άκουσον. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει υπουργός σας που ισχυρίζεται ότι… και λίγα κλέψατε. Ντρέπεται και η ντροπή», υπογράμμισε.

«Δεσμευόμαστε ότι με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα, μα όλα, τα σκάνδαλα»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφιέρωσε αρκετό χρόνο της ομιλίας του στην υπόθεση των υποκλοπών. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση κάνει «τους νταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά… την πάπια, όταν ένας απόστρατος Ισραηλινός απειλεί και εκβιάζει ευθέως τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει όταν βγείτε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεσμευόμαστε ότι με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα, μα όλα, τα σκάνδαλα, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Όλα. Σύμβαση-σύμβαση, ευρώ-ευρώ. Μόνο έτσι η πολιτική θα ανακτήσει την χαμένη της αξιοπιστία».

Ακόμη, απηύθυνε στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση την κατηγορία ότι ευτέλισαν το Κοινοβούλιο. « …. για να καλύψετε τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, στείλατε νωρίς για ύπνο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να ψηφίσουν επιστολικά και ελεγχόμενα. Βάλατε ασπίδα την Κοινοβουλευτική σας Ομάδα στον κ. Καραμανλή και τις ευθύνες του στη σύμβαση 717 στην τραγωδία των Τεμπών. Οργανώσατε εξεταστικές επιτροπές-παρωδία με μόνο στόχο τη συγκάλυψη. Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική λειτουργία. Είναι εκτροπή», ανέφερε.

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Γιατί δεν κάνετε αγωγή στον Ντίλιαν; Γιατί αφήσατε τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα;

Μιλώντας για το θέμα των υποκλοπών σημείωσε ακόμα ανάμεσα σε άλλα: Και έρχομαι στο πιο σκοτεινό κομμάτι της διακυβέρνησής σας, που θα σας ακολουθεί και θα σας στιγματίζει για πάντα: Οι παράνομες παρακολουθήσεις του μισού σας υπουργικού συμβουλίου -ανθρώπων που κάθονται δίπλα σας-, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, των πολιτικών σας αντιπάλων, δικαστικών λειτουργών και δημοσιογράφων. Και εσείς εξακολουθείτε να το παίζετε ανήξερος. Είστε πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου όλοι αυτοί ήταν σε καθεστώς παρακολούθησης, αλλά εσείς ως εγγυητής της εθνικής ασφάλειας δεν ενδιαφέρεστε να μάθετε την αλήθεια. Η απροθυμία σας να ασχοληθείτε διεξοδικά με αυτή την εθνικά επικίνδυνη υπόθεση, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι εσείς κρύβεστε πίσω από όλα αυτά».

«Γιατί δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης στη Δικαιοσύνη; Η απροθυμία να μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω από όλα!», τόνισε.

«Γιατί δεν είναι δίπλα σας ο κ. Χατζηδάκης; Η οικογένειά του και αυτός έγινε 6 φορές στόχος του Predator. Κάντε κάτι να μάθετε ποιος κρύβεται πίσω από την παγίδευσή του. Πείτε στον απόστρατο του ισραηλινού στρατού. Γιατί δεν κάνετε αγωγή στον κ. Ντίλιαν ότι λέει ψέματα;», διερωτήθηκε. «Γιατί αφήσατε τις εξαγωγές του Predator; Γιατί ήταν “πολλά τα λεφτά Άρη”…», είπε.

Ακολούθως αναφέρθηκε στον «κουμπάρο» Γιάννη Λαβράνο. «Τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική παρουσία. Το ΥΠΡΟΠΟ προστάτευε αυτόν που παρακολούθησε τον ΥΠΡΟΠΟ», είπε και αναφέρθηκε στο όχημα της Krikel που εντοπίστηκε στο ΚΕΤΥΑΚ.

«Λίγο ντροπή, είστε κατώτερος των περιστάσεων κ. Μητσοτάκη»

«Έχω χρέος να μιλήσω και προσωπικά. Μιλάτε εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε εμένα; Μετά από έλεγχο 400 ευρωβουλευτών και επιτροπών ήμουν θύμα στόχευσης, και κατήγγειλα το περιστατικό. Από την επόμενη ώρα στα social media τα τρολ σας μιλούσαν για πράκτορα της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας και ενδοοικογενειακή βία; Λίγο ντροπή, είστε κατώτερος των περιστάσεων κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Η Δημοκρατική Παράταξη δεν θα ανεχόταν ποτέ αυτό το παρακράτος», επισήμανε.

«Το δικό μου τηλέφωνο δεν έχει παγιδευτεί, απόπειρα έγινε. Από εσάς που πήρανε γιατί δεν πάτε στη Δικαιοσύνη; Τι πήρανε από τα δικά σας τηλέφωνα;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Τέλος, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να σταθεί άλλο και ο πρωθυπουργός, με αυτό το βεβαρημένο παρελθόν, δεν μπορεί είναι ο εγγυητής της Συνταγματικής Αναθεώρησης. «Ο ελληνικός λαός απαιτεί άλλη νοοτροπία. Πλέον, μονόδρομος για να αναπνεύσει η χώρα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη εγγύηση για την πραγματική σταθερότητα. Οι γενιές κρίνονται από όσα τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να αλλάξουν και από αυτό θα κριθεί και η δική μου γενιά. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εγγυάται ένα άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης για μια δίκαιη Ελλάδα για όλους», κατέληξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.