Μέχρι το τέλος της καριέρας του, ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ είχε εξελιχθεί σε πραγματική διασημότητα, με ιδιοκτησίες σε διάφορα σημεία της Αγγλίας. Ιστορικά έγγραφα δείχνουν ότι ο θρυλικός θεατρικός συγγραφέας πέρασε τα περισσότερα από τα τελευταία του χρόνια στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον, την πόλη όπου γεννήθηκε, αλλά διατηρούσε επίσης ακίνητο στην περιοχή Blackfriars του Λονδίνου.

Η συνοικία πήρε το όνομά της από το Δομινικανό μοναστήρι που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα και βρίσκεται στο ανατολικό Λονδίνο, κοντά στη γέφυρα Millennium, περίπου 100 μίλια νοτιοανατολικά από την πατρίδα του Σαίξπηρ. Μια αναμνηστική πλάκα στην οδό St. Andrew’s Hill υπενθυμίζει τη σχετική αγοραπωλησία: στις 10 Μαρτίου 1613 ο Σαίξπηρ αγόρασε κατοικία στο Blackfriars Gatehouse, κοντά στο συγκεκριμένο σημείο.

Η φράση «κοντά σε αυτό το σημείο» αποδείχθηκε κρίσιμη. Αρχειακές πηγές δείχνουν ότι η εγγονή του, Ελίζαμπεθ Χολ Νας Μπάρναρντ, πούλησε το ακίνητο το 1665, όμως το σπίτι καταστράφηκε έναν χρόνο αργότερα στη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, η οποία έκαψε περίπου το 15% των κατοικιών της πόλης. Έκτοτε, οι ιστορικοί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν με βεβαιότητα την ακριβή τοποθεσία του.

Η ανακάλυψη μετά από 360 χρόνια

Ύστερα από τρεισήμισι αιώνες, το μυστήριο φαίνεται πως λύθηκε. Σύμφωνα με τη Λούσι Μάνρο, ειδικό στη μελέτη του Σαίξπηρ στο King’s College του Λονδίνου, τρία νέα έγγραφα αποκαλύπτουν με ακρίβεια το σημείο όπου βρισκόταν η κατοικία του συγγραφέα στην πρωτεύουσα.

«Έκανα έρευνα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα — την κάτοψη του σπιτιού του Σαίξπηρ στο Blackfriars», ανέφερε η Μάνρο σε δήλωσή της.

Το σχέδιο φυλάσσεται στα Αρχεία του Λονδίνου και περιλαμβάνεται σε αποτύπωση της περιοχής του 1668, δύο χρόνια μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Ένα τμήμα του ακινήτου που εκτεινόταν πάνω από την πύλη δεν απεικονίζεται, καθώς δεν είχε θεμέλια, όμως το υπόλοιπο μέρος φαίνεται να είχε πλάτος 45 πόδια από ανατολή προς δύση και 13 έως 15 πόδια στα άκρα. Αν και δεν υπάρχουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις, οι ιστορικοί θεωρούν ότι το κτίσμα ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να χωριστεί σε δύο κατοικίες.

Αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι ο Σαίξπηρ χρησιμοποιούσε ενίοτε το σπίτι για διαμονή, ενώ παράλληλα το αξιοποιούσε και ως πηγή εισοδήματος. «Πολλοί πίστευαν πως αγόρασε την ιδιοκτησία αποκλειστικά ως επένδυση, όμως δεν γνωρίζουμε αν πράγματι συνέβη αυτό ή αν τη χρησιμοποίησε και ο ίδιος», εξηγεί η Μάνρο. «Θα μπορούσε να είχε επενδύσει οπουδήποτε στο Λονδίνο, όμως το συγκεκριμένο σπίτι βρισκόταν κοντά στο θέατρο Blackfriars, όπου εργαζόταν».

Ο Σαίξπηρ και το Λονδίνο

Η ίδια η πορεία του Σαίξπηρ ενισχύει αυτή την εκδοχή. Το 1613 συνυπέγραψε το έργο Two Noble Kinsmen με τον θεατρικό συγγραφέα Τζον Φλέτσερ και επέστρεψε στην πόλη την επόμενη χρονιά.

«Γνωρίζουμε ότι ο Σαίξπηρ βρισκόταν στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 1614 — δεν είναι λογικό να υποθέσουμε ότι έμεινε στο δικό του σπίτι;» πρόσθεσε η Μάνρο.

Κατά τον τελευταίο αιώνα, στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν η κατοικία του έχουν στεγαστεί επιχειρήσεις όπως τυπογραφείο, αρχιτεκτονικό γραφείο και εταιρεία χονδρικής χαλιών. Και, όπως σημειώνουν οι ιστορικοί, ίσως το πιο ταιριαστό από όλα ήταν η παρουσία της National Book Association.