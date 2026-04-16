Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δεν πρόκειται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τρεις λιβανέζικες πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συνομιλήσουν.

Δύο από τις ίδιες πηγές ανέφεραν πως η πρεσβεία του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσε την αμερικανική κυβέρνηση, πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία του Αούν με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ότι δεν υπάρχει πρόθεση για απευθείας συνομιλία με τον Νετανιάχου.

Η λιβανέζικη προεδρία γνωστοποίησε νωρίτερα πως ο Ζοζέφ Αούν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, χωρίς ωστόσο καμία αναφορά σε επαφή με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Κατά τη συνομιλία, ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ρούμπιο για τις «προσπάθειές του προς την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός» με το Ισραήλ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της προεδρίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως οι ηγέτες του Λιβάνου και του Ισραήλ θα συνομιλήσουν εντός της ημέρας — μια επικοινωνία που, εφόσον πραγματοποιούνταν, θα ήταν η πρώτη εδώ και δεκαετίες.