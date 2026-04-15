Μία απίσυετη σκηνή πρόσφερε μία γιαγιά 93χρονών.

Πιο συγκεκριμένα, παρά την μεγάλη της ηλικία αποφάσισε να πάει να παίξει μπόουλινγκ. Κάτι το οποίο όπως θα δούμε είχε μεγάλη επιττυχία.

Όταν έριξε τη βολή, ήταν τόσο σίγουρη για την κατάληξη της μπάλας, που δεν χρειάστηκε καν να περιμένει να δει αν θα πέσουν όλες οι κορίνες.

Τελικά, δικαιώθηκε, κάνοντας strike και πανηγύρισε, όπως είχε πράξει ο θρυλικός Μάικλ Τζόρνταν σε παιχνίδι απέναντι στους Μπλέιζερς.

Και όλα αυτά στα 93 της χρόνια.