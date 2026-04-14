Η Εθνική Ελλάδας πόλο θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στα προημιτελικά του World Cup που θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ στις 20-26/7.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρής Βλάχος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην προκριματική φάση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με νίκη απέναντι στην Ισπανία με 15-13, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση της κατάταξης.

Από την άλλη, το Μαυροβούνιο, υπό τις οδηγίες του Ντέγιαν Σάβιτς, επικράτησε της Γεωργία με 19-17 και τερμάτισε πρώτο στη Division 2, εξασφαλίζοντας την έκτη θέση στη συνολική κατάταξη.

Η τελική κατάταξη και τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Ουγγαρία Κροατία Μαυροβούνιο Γεωργία Αυστραλία

Τα ζευγάρια των προημιτελικών διαμορφώθηκαν βάσει της τελικής κατάταξης, με την πρώτη ομάδα να αντιμετωπίζει την όγδοη, τη δεύτερη την έβδομη, την τρίτη την έκτη και την τέταρτη την πέμπτη. Έτσι, προέκυψαν τα εξής ματς: Ισπανία – Αυστραλία, Ιταλία – Γεωργία, Ελλάδα – Μαυροβούνιο και Ουγγαρία – Κροατία.