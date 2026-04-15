Σε ένα γήπεδο όπου ο Φέρεντς Πούσκας, «έγραψε» ιστορία με τον Παναθηναϊκό, η δισέγγονη του επέλεξε να κάνει μία θεαματική φωτογράφιση για τα προσωπικά της social media.
Ο προπάππους της, όντας προπονητής του τριφυλλιού οδηγήσε την ομάδα μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971.
Η Άνε Πούσκας επισκέφθηκε το γήπεδο της Λεωφόρου ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media, γράφοντας: «Στο γήπεδο όπου ξεκίνησαν όλα για τον προπάππου μου, Ferenc Puskás, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Η Άνε δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή, όταν βρίσκεται στην Ελλάδα και προσπαθεί να το δείχνει με κάθε τρόπο, σε μία χώρα που ο προπάππους της άφησε το δικό του αποτύπωμα.
