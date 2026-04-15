Η Παρασκευή Καλογήρου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεανίδων Ταε Κβον Ντο, μετά από εξαιρετική πορεία μέχρι τον τελικό.

Τελευτάιο της «εμπόδιο» στα ημιτελικά ήταν Πολωνής Καζοβιακ, την οποία και κέρδισε με 2-0.

Στον τελικό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με σκορ 2-1 από την Κορεάτισσα Λι, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς ο τρίτος γύρος ολοκληρώθηκε ισόπαλος. Παρά την ήττα, η απόδοσή της επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο της αγωνιστικής της κατάρτισης.

Αναμφίβολα το ασημένιο μετάλλιο, έφερε πολλά χαμόγελα στην ελληνική αποστολή, καθώς μετά το χάλκινο του Πέτρου Γιαννουχίδη, η χώρα μας κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο.