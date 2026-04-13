Ο Πέτρος Γιαννουχίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα +78 κιλά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο εφήβων, το οποίο διεξάγεται στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, προσφέροντας στην Ελλάδα μια σημαντική διάκριση στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας αθλητής ξεκίνησε την πορεία του από τη φάση των «32», όπου επικράτησε του Γερμανού Κοχ με 2-0, ενώ στη συνέχεια στους «16» επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ του Καναδού Σίνκλερ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Εκεί αντιμετώπισε τον Ρώσο Ρασούλοβ, σε έναν αγώνα με ανατροπές, καθώς αν και έχασε το πρώτο γύρο με 6-0, πήρε τους επόμενους δύο με 5-3 και 3-1, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά και εξασφαλίζοντας παράλληλα το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Στον ημιτελικό, ο Γιαννουχίδης βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Κορεάτη Εόμ, μετέπειτα πρωταθλητή, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0, αποτέλεσμα που τον οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.