Η Εθνική Σάλας γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2028, καθώς λύγισε με 3-2 από τη Νορβηγία στο Jõhvi Spordihall της Εσθονίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου.
Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό από το ξεκίνημα, με τους Σκανδιναβούς να μπαίνουν πιο δυνατά και να παίρνουν προβάδισμα, ενώ η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου σάλας προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και να μείνει μέσα στο ματς.
Παρά την πίεση και τις προσπάθειες των διεθνών, το πρώτο μέρος έκλεισε με τη Νορβηγία να έχει το πάνω χέρι στο σκορ.
Στην επανάληψη, η Ελλάδα ανέβασε στροφές και βρήκε λύσεις επιθετικά, μειώνοντας τη διαφορά και διεκδικώντας μέχρι τέλους ένα θετικό αποτέλεσμα.
Ωστόσο, οι Νορβηγοί διατήρησαν το προβάδισμά τους και κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη σε ένα αμφίρροπο φινάλε.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η ελληνική ομάδα έμεινε εκτός διεκδίκησης πρόκρισης στην επόμενη φάση (Main Round), καθώς μετρά πλέον δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ της απομένει η αναμέτρηση με την οικοδέσποινα Εσθονία για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στον όμιλο.
Για την Ελλάδα αγωνίστηκαν οι Μιχαλίτσης, Ντάτης, Γούσης, Αδάμ, Αναστασόπουλος, ενώ χρόνο συμμετοχής πήραν επίσης και οι Ζορμπάς, Παπαδόπουλος, Τσέλιος, Τζακίδης, Πάνου, Παούρης.
Το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 στις 19:00, όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα του τουρνουά, Εσθονία, στο Jõhvi Sport Hall για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης.
Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι 24 oμάδες του προκριματικού γύρου χωρίζονται σε έξι ομίλους των τεσσάρων έκαστος και αγωνίζονται σε μίνι τουρνουά που διεξάγονται σε μία μόνο έδρα.
Όλοι οι νικητές των ομίλων και οι δεύτεροι κάθε ομίλου προκρίνονται στην επόμενη φάση (Main Round).