Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη του τουρνουά της γερμανικής διοργάνωσης, όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Φάμπιαν Μαροζάν, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί την πρώτη του εμφάνιση στη φετινή διοργάνωση.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί ξανά στο παρελθόν, με τον Τσιτσιπά να έχει επικρατήσει στο Σινσινάτι το 2025, γεγονός που δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στη νέα μεταξύ τους μονομαχία.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 ώρα Ελλάδας, εφόσον ολοκληρωθεί κανονικά το πρόγραμμα της ημέρας και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 6.