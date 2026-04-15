Συγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη συστάθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τα θέματα οργάνωσης της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το β’ εξάμηνο του έτους 2027.

Ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η Πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα.

Ως μέλη ορίστηκαν οι:

Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΔΔΑ.

Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαράλαμπος Παμπούκης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Μαρία Σιμιτσή, Πρώην Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Αγάπη Χαλκιαδάκη – Γαλενιανού, Ομότιμη Σύμβουλος Επικρατείας (ΣτΕ).

Γεώργιος Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Γεώργιος Κασίμης, Εφέτης, αποσπασμένος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασίλειος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Μαρίνα Σκανδάλη, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένη στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται να μετέχουν και τρίτοι, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της.

Η Ομάδα Εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση του κ. Φλωρίδη, είναι αρμόδια για:

α) Να επεξεργάζεται και να εισηγείται στα πλαίσια των στόχων της Ελληνικής Προεδρίας, τα θέματα που η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει ως μείζονα στον τομέα της Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

β) Να οργανώνει και να πραγματοποιεί τις αναγκαίες συναντήσεις με αντιπροσωπείες χωρών της Ε.Ε. καθώς και τα αρμόδια Όργανα της Ε.Ε., προκειμένου να ενημερώνει για τις προωθούμενες ρυθμίσεις.

γ) Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει αναγκαία για την οργάνωση και προώθηση των στόχων της Ελληνικής Προεδρίας.