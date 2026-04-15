Ένας 26χρονος Τούρκος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 14 Μαρτίου στη Ραφήνα, δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Τουρκίας για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον άνδρα κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή και τον θεώρησαν ύποπτο. Στη συνέχεια προχώρησαν σε έλεγχο των εγγράφων του.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των τουρκικών Αρχών. Ο 26χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023, ενώ επέβαινε σε μοτοσυκλέτα σε περιοχή της Τουρκίας, πυροβόλησε έναν ομοεθνή του, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας–Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.