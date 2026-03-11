Επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα.

Η συντονισμένη αστυνομική δράση έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου 2026, υπό την ευθύνη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιχείρηση βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί από τα Τμήματα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε πέντε οικίες. Προσήχθησαν συνολικά εννέα άτομα, ενώ ένας υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL Τουρκίας.

Όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς έχει καταδικαστεί από τις τουρκικές Αρχές σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών, έξι μηνών και δεκαπέντε ημερών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση, με χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.