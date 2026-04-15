Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την άμεση ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE, καθώς οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η απόφαση αφορά την παρτίδα EM1425, στην οποία εντοπίστηκαν ουσίες που είτε υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια είτε δεν αναγράφονται στην ετικέτα. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τους καταναλωτές, ιδίως για άτομα με ευαισθησία σε αλλεργιογόνες ουσίες.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού, οι έλεγχοι αποκάλυψαν δύο βασικές παραβάσεις. Πρώτον, η παρουσία Βενζυλικής Αλκοόλης (Benzyl Alcohol) σε συγκέντρωση υψηλότερη από τα όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ 1223/2009), χωρίς να αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος.

Δεύτερον, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή αλλεργιογόνων ουσιών όπως Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral και Farnesol. Η συγκέντρωσή τους υπερβαίνει το 0,001%, όριο πέραν του οποίου η αναγραφή είναι υποχρεωτική για προϊόντα που δεν ξεπλένονται, όπως τα after shave.

Οδηγίες του ΕΟΦ προς την εταιρεία

Η εταιρεία BBS SOAPS, διανομέας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, καλείται να ενημερώσει άμεσα όλους τους πελάτες της – καταστήματα και χονδρεμπόρους – ώστε να προχωρήσουν στην απόσυρση της επίμαχης παρτίδας.

Παράλληλα, οφείλει να διατηρήσει τα παραστατικά της ανάκλησης για τουλάχιστον πέντε έτη, ώστε να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ για ενδεχόμενο έλεγχο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν NEPTUNE AFTER SHAVE καλούνται να ελέγξουν τη συσκευασία για τον αριθμό παρτίδας EM1425. Εφόσον η παρτίδα ταυτίζεται, συνιστάται η άμεση διακοπή χρήσης του προϊόντος.

Η παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών που δεν αναγράφονται ενδέχεται να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις, ιδίως σε άτομα με σχετική προδιάθεση.

Η επίσημη απόφαση του ΕΟΦ

