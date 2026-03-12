Ανάκληση φαρμάκου FLAGYL 500 mg/cap ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά τον εντοπισμό ξένου σώματος σε μία από τις συσκευασίες της παρτίδας 41015, η οποία έχει ημερομηνία λήξης 10/2028.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, η εταιρεία Lavipharm Α.Ε., που είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, καλείται να ενημερώσει άμεσα τους καταναλωτές και να προχωρήσει στην απόσυρση της παρτίδας από την αγορά.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ο ΕΟΦ αποφασίζει την ανάκληση της παρτίδας 41015, του φαρμακευτικού προϊόντος FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028, δεδομένου ότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία αυτού.»

Η εταιρεία Lavipharm Α.Ε. υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να ολοκληρώσει τη διαδικασία απόσυρσης της συγκεκριμένης παρτίδας.

Τα παραστατικά που αφορούν την ανάκληση πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.