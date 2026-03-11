Οι αντιβιοτικές θεραπείες ενδέχεται να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα για διάστημα έως και οκτώ ετών, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Medicine». Η μελέτη αποκαλύπτει ότι τα αντιβιοτικά προκαλούν μακροχρόνιες μεταβολές στη σύνθεση των βακτηρίων που κατοικούν στο ανθρώπινο έντερο.

Η διεθνής επιστημονική ομάδα, υπό την καθοδήγηση ερευνητών του Πανεπιστημίου της Ουψάλας, εντόπισε ισχυρή σχέση ανάμεσα στο ιστορικό λήψης αντιβιοτικών και στην ποικιλομορφία των βακτηρίων του εντερικού μικροβιώματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι συνέπειες από τη χρήση των φαρμάκων αυτών μπορεί να παραμένουν ενεργές για πολλά χρόνια.

«Μπορούμε να δούμε ότι η χρήση αντιβιοτικών ακόμα και πριν από τέσσερα έως οκτώ χρόνια συνδέεται με τη σημερινή σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος ενός ατόμου. Ακόμη και μία μόνο αγωγή με ορισμένους τύπους αντιβιοτικών αφήνει ίχνη», σημείωσε ο Γκάμπριελ Μπαλντάνζι, ο κύριος συγγραφέας της μελέτης και πρώην διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας.

Ποια αντιβιοτικά επιφέρουν τις πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από το σουηδικό μητρώο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και χαρτογράφησαν λεπτομερώς το εντερικό μικροβίωμα σχεδόν 15.000 ενηλίκων. Η σύγκριση ανάμεσα σε όσους είχαν λάβει διαφορετικούς τύπους αντιβιοτικών και σε εκείνους που δεν είχαν λάβει καθόλου, αποκάλυψε σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μικροβιακή σύνθεση.

Οι πιο έντονες επιδράσεις καταγράφηκαν για τα αντιβιοτικά κλινδαμυκίνη, φθοριοκινολόνες και φλουκλοξακιλλίνη. Αντιθέτως, η πενικιλίνη V –το συχνότερα συνταγογραφούμενο αντιβιοτικό στη Σουηδία– συνδέθηκε με μικρές και παροδικές μεταβολές στο μικροβίωμα.

Τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνουν τις νέες συστάσεις για τη χρήση αντιβιοτικών

Η επικεφαλής της έρευνας, καθηγήτρια Μοριακής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας, Τόουβ Φαλ, χαρακτήρισε την σύνδεση μεταξύ της φλουκοξακιλλίνης και του εντερικού μικροβιώματος «απροσδόκητη». «Πιστεύουμε, όμως, ότι τα ευρήματα της μελέτης μας μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μελλοντικών συστάσεων για τη χρήση αντιβιοτικών, ιδίως όταν πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα σε δύο εξίσου αποτελεσματικά φάρμακα, εκ των οποίων το ένα επηρεάζει λιγότερο το μικροβίωμα», πρόσθεσε.

Όπως διευκρινίζουν οι ερευνητές, η μελέτη κάλυψε συνταγογραφήσεις μόνο της τελευταίας οκταετίας. Μια μακρύτερη περίοδος παρακολούθησης θα μπορούσε να προσφέρει πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων. Επιπλέον, το εντερικό μικροβίωμα εξετάστηκε μία φορά ανά συμμετέχοντα, ενώ ήδη συλλέγεται δεύτερο δείγμα από περίπου τους μισούς, ώστε να εκτιμηθεί καλύτερα ο χρόνος αποκατάστασης μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά.