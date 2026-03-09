Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν εξαντλείται σε ευχές, αλλά μετουσιώνεται σε πράξη φροντίδας στον Δήμο Αιγάλεω. Σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ενώνει τις δυνάμεις της με τη Γενική Κλινική «Βουγιουκλάκειο», προσφέροντας δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο (Test PAP και ψηλάφηση μαστού) για έναν ολόκληρο μήνα.

Η δράση, που ξεκίνησε συμβολικά από την Κυριακή 8η Μαρτίου, θα διαρκέσει έως τις 8 Απριλίου, και θέτει την πρόληψη στο επίκεντρο, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε δημότισσα να θωρακίσει την υγεία της χωρίς κόστος. Με περιορισμένο αριθμό ραντεβού και αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ο Δήμος Αιγάλεω στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, πως η έγκαιρη διάγνωση είναι το πολυτιμότερο δώρο.

Για Πληροφορίες & Ραντεβού οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 210 5906611-15.