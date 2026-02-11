Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο στην περιφερειακή Αιγάλεω, όταν απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του απορριμματοφόρου τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο της περιοχής. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Λόγω του συμβάντος παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.