Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/2) στην περιοχή του Παπάγου, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανατράπηκε στην οδό Κύπρου και «προσγειώθηκε» στα πλάγια, με αποτέλεσμα να εγκωβιστεί η οδηγός μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα. Λόγω του ατυχήματος έκλεισε η οδός Κύπρου από το ύψος της οδού Τσιγάντε, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές οχημάτων στους γύρω δρόμους.

Προσωπικό του Δήμου Παπάγου – Χολαργού μερίμνησε για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος.