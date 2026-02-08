Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο ανετράπη, εγκλωβίζοντας δύο άτομα στο εσωτερικό του. Το ατύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Στρατηγού Δαγκλή, κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ανατράπηκε έπειτα από πλευρική πρόσκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ΙΧ να αναποδογυρίσει, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων. Παράλληλα, διασώστης του ΕΚΑΒ βρέθηκε στο σημείο για να παράσχει πρώτες βοήθειες.

Όπως έγινε γνωστό, οι εγκλωβισμένοι δεν έφεραν ανησυχητικά τραύματα, ωστόσο μεταφέρθηκαν προληπτικά για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.