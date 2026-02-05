Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί. Το ΙΧ υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Ελευσίνα, οι οποίοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ με σοβαρά τραύματα.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, καθώς το τροχαίο έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.