Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι στο προϊόν MACA STRONG MAN το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής, περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία sildenafil, η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο.

Κατά την ανακοίνωση, «η sildenafil συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Επίσης διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις που αφορούν πληροφορίες για το προϊόν όπως έλλειψη οδηγιών χρήσης, ημερομηνίας ανάλωσης, έλλειψη πληροφοριών για τον παρασκευαστή, τη λίστα των συστατικών, λανθασμένη επισήμανση κα καθώς και ότι δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου, ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισημαίνουμε ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του Βελγίου μέσω του Δικτύου για την Καταπολέμηση της Aπάτης στην Αγροδιατροφική αλυσίδα (Agri-food Fraud)».