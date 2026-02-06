Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε την ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé, λόγω της πρόσφατης εξέλιξης/αλλαγής στη μεθοδολογία ανάλυσης της cereulide και της θέσπισης νέου ορίου ανίχνευσης από την EFSA, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Οι παραπάνω παρτίδες είχαν αξιολογηθεί αρχικά και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την διάθεση τους στην αγορά, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την απόφαση

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής:

NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53410346AD ημερομηνία λήξης 31/12/2027

S-26 GOLD 1 NLNWPB109-2 12x400g GR αριθμός παρτίδας 53280346AB ημερομηνία λήξης 30/11/2027

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά, με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

Οι αναφερόμενες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες, προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.