Τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρροια εντοπίστηκε σε παρτίδες βρεφικού γάλακτος της Nestlé, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προτύπων Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (FSA).

Η FSA, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, διερευνά την υπόθεση μετά την ανάκληση περισσότερων από 60 παρτίδων βρεφικού γάλακτος SMA της Nestlé στις αρχές του μήνα.

Κατά την ανακοίνωση της ανάκλησης, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι υπήρχε «πιθανή παρουσία» της ανθεκτικής στη θερμότητα τοξίνης cereulide και ότι η ενέργεια αυτή έγινε «από υπερβολική προσοχή».

Η FSA επιβεβαίωσε τώρα ότι η τοξίνη όντως εντοπίστηκε, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν αφορά όλες ή μόνο ορισμένες από τις ανακληθείσες παρτίδες. Οι έρευνες, όπως σημειώνεται, συνεχίζονται.

Η πηγή της μόλυνσης

Η Τζόντι Γουάιλντ, επικεφαλής της μονάδας διαχείρισης περιστατικών της FSA, δήλωσε: «Οι συνεχιζόμενες έρευνες έδειξαν ότι η μόλυνση προήλθε από κοινό προμηθευτή συστατικών τρίτου μέρους».

Πρόσθεσε ότι το επηρεασμένο συστατικό είναι ένα έλαιο που ονομάζεται αραχιδονικό οξύ (ARA). «Αναζητούμε επειγόντως όλα τα προϊόντα που ενδέχεται να περιέχουν συστατικά από αυτόν τον προμηθευτή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα αποσυρθούν άμεσα από την αγορά», ανέφερε.

Η ίδια σημείωσε πως η Nestlé έχει ανακαλέσει αρκετές παρτίδες γάλακτος SMA, ενώ η Danone προχώρησε σε ανάκληση μίας παρτίδας Aptamil. Και οι δύο ανακλήσεις σχετίζονται με την παρουσία της τοξίνης cereulide, που μπορεί να προκαλέσει εμετό και ναυτία. Αν χρειαστούν επιπλέον ανακλήσεις, θα ανακοινωθούν άμεσα.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Οι αρχές καλούν τους καταναλωτές να διακόψουν άμεσα τη χρήση των επηρεασμένων προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν αν το προϊόν τους περιλαμβάνεται στην ανάκληση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Nestlé.

Η θέση της Nestlé

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε: «Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην κατάσταση της ανάκλησης. Η Nestlé ενήργησε γρήγορα και αποφασιστικά, προχωρώντας σε εθελοντική ανάκληση στις 5 Ιανουαρίου 2026, λόγω πιθανής παρουσίας cereulide σε συγκεκριμένα προϊόντα».

Πρόσθεσε επίσης: «Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους ότι δεν έχει αλλάξει το εύρος ή η φύση της ανάκλησης. Ευχαριστούμε όσους επικοινώνησαν μαζί μας για την υπομονή τους και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία».

Με πληροφορίες από το Sky News