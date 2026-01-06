Η Nestlé Ελλάς ανακοίνωσε την εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικών γαλάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ως προληπτικό μέτρο για λόγους ασφάλειας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, «η εθελοντική αυτή ανάκληση αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά προμηθευτή μας το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες». Η Nestlé υπογραμμίζει ότι δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες αναφορές για ασθένειες που σχετίζονται με την κατανάλωση των προϊόντων αυτών.

Η εταιρεία επισημαίνει πως, για λόγους αυξημένης προσοχής, προχώρησε στην εθελοντική ανάκληση σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα ποιότητας και ασφάλειας, έπειτα και από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Στην ιστοσελίδα της Nestlé Ελλάς είναι διαθέσιμη η πλήρης λίστα των προϊόντων που αφορά η ανάκληση.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, όπου θα τους επιστραφεί το αντίτιμο χωρίς να απαιτείται απόδειξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, η γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της Nestlé λειτουργεί στα τηλέφωνα 8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό) και 210 6844824 (με χρέωση από κινητό ή σταθερό), καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nestle.consumers@gr.nestle.com.