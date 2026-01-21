Ο γαλλικός γαλακτοκομικός όμιλος Lactalis ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η μονάδα διατροφής του ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε 18 χώρες, λόγω της παρουσίας μιας τοξίνης που είχε αναφερθεί και σε ανάκληση ορισμένων παρτίδων προϊόντων βρεφικής διατροφής από τη Nestlé νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Η Lactalis Nutrition Santé (LNS) προχωρά εθελοντικά στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας Picot, που διατίθεται σε φαρμακεία και σούπερ μάρκετ, λόγω της παρουσίας της ουσίας cereulide σε ένα συστατικό που προέρχεται από έναν προμηθευτή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η cereulide, μια ουσία βακτηριακής προέλευσης, μπορεί να προκαλέσει διάρροια και εμετό, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος της Lactalis δήλωσε στο Reuters ότι η ανάκληση αφορά 18 χώρες: την Αυστραλία, τη Χιλή, την Κίνα, την Κολομβία, το Κονγκό, την Τσεχική Δημοκρατία, τον Ισημερινό, τη Γαλλία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, το Κουβέιτ, τη Μαδαγασκάρη, το Μεξικό, το Μονακό, την Ισπανία, το Περού, την Ταϊβάν και το Ουζμπεκιστάν.

Η ανάκληση ακολουθεί προειδοποίηση που εξέδωσε ο γαλλικός επαγγελματικός σύνδεσμος βρεφικής διατροφής σχετικά με την πιθανή παρουσία cereulide σε ένα συστατικό (ωμέγα-6 ARA) που προέρχεται από διεθνή προμηθευτή και χρησιμοποιείται στη σύνθεση ορισμένων βρεφικών γαλάτων, ανέφερε η Lactalis.

Η Lactalis, ένας από τους μεγαλύτερους γαλακτοκομικούς ομίλους στον κόσμο, είχε ήδη αναγκαστεί στο παρελθόν να προχωρήσει σε μαζική ανάκληση βρεφικού γάλακτος.

Υπενθυμίζεται ότι η Nestlé Ελλάς ανακοίνωσε στις 6/1/2026 την εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ως προληπτικό μέτρο για λόγους ασφάλειας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, «η εθελοντική αυτή ανάκληση αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά προμηθευτή μας το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες». Η Nestlé υπογραμμίζει ότι δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες αναφορές για ασθένειες που σχετίζονται με την κατανάλωση των προϊόντων αυτών.

Η εταιρεία επισημαίνει πως, για λόγους αυξημένης προσοχής, προχώρησε στην εθελοντική ανάκληση σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα ποιότητας και ασφάλειας, έπειτα και από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Στην ιστοσελίδα της Nestlé Ελλάς είναι διαθέσιμη η πλήρης λίστα των προϊόντων που αφορά η ανάκληση.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, όπου θα τους επιστραφεί το αντίτιμο χωρίς να απαιτείται απόδειξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, η γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της Nestlé λειτουργεί στα τηλέφωνα 8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό) και 210 6844824 (με χρέωση από κινητό ή σταθερό), καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nestle.consumers@gr.nestle.com.