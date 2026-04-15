Ένα απρόσμενο περιστατικό στο Αγρίνιο προκάλεσε αναστάτωση το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε φούρνο στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Δυρού, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το sinidisi.gr, το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από τον φούρνο, άρχισε ξαφνικά να κινείται ανεξέλεγκτα. Το χειρόφρενο φαίνεται πως λύθηκε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κυλήσει προς τα εμπρός και να προσκρούσει με δύναμη στη βιτρίνα της επιχείρησης. Ωστόσο, το γεγονός ότι το όχημα κατάφερε να ανέβει τα σκαλιά της εισόδου προκαλεί ερωτήματα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, θρυμματίζοντας τη μεγάλη τζαμαρία και διασκορπίζοντας γυαλιά σε μεγάλο μέρος του εσωτερικού του καταστήματος. Οι παρευρισκόμενοι αιφνιδιάστηκαν, ωστόσο ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Το προσωπικό και οι πελάτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μέσα στον φούρνο δεν κινδύνεψαν, καθώς η πορεία του οχήματος δεν συνέπεσε με την παρουσία ατόμων στην είσοδο.

Οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές. Η πρόσοψη του φούρνου καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ φθορές υπέστη και το εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου. Περίοικοι και ιδιοκτήτες έσπευσαν στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση, ενώ η κυκλοφορία στη διασταύρωση διεξαγόταν με δυσκολία μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος.

Οι αρμόδιες αρχές κατέγραψαν τις ζημιές και προχώρησαν στον καθαρισμό του χώρου από τα σπασμένα κρύσταλλα. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, το περιστατικό άφησε πίσω του σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την αποκατάσταση των ζημιών.

