Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 9 Αυγούστου, στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη και στη συνέχεια στο εσωτερικό ενός κρεοπωλείου.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος και να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές στον εξοπλισμό.

Έρευνες για τα αίτια – Ευτυχώς κανένας τραυματισμός

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές έως τώρα, το συμβάν σημειώθηκε ξαφνικά, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός. Το γεγονός αυτό εικάζεται πως οφείλεται στο ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν πελάτες ή προσωπικό κοντά στο σημείο πρόσκρουσης. Μάρτυρες περιγράφουν τη στιγμή ως «εισβολή» του οχήματος στο κατάστημα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στη γειτονιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ξεκίνησε η διενέργεια προανάκρισης από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του ατυχήματος. Τα στοιχεία και οι μαρτυρίες θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών, ενώ οι ζημιές στο κατάστημα παραμένουν μεγάλες.