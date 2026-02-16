Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/02) στα Μινωθιανά του Δήμου Πλατανιά Χανίων, κοντά στο Κολυμπάρι, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην αυλή ενοικιαζόμενων δωματίων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του ατυχήματος.

Το τοπικό μέσο creta24.gr δημοσίευσε βίντεο, που καταγράφει την «εισβολή» του οχήματος στον προαύλιο χώρο, δείχνοντας πόσο κοντά βρέθηκε η περιοχή σε τραγωδία. Οι αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για ελάχιστα δευτερόλεπτα που χώρισαν τους παρευρισκόμενους από τον κίνδυνο.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, ότι «μόνο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα». Το όχημα, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, βγήκε από τον δρόμο και εισέβαλε στον χώρο, παρασύροντας γλάστρες, μικρά δέντρα και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο αγροτικό όχημα.

Από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, στον χώρο πραγματοποιούνταν αποκριάτικη εκδήλωση με δεκάδες άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά. Μάρτυρες περιγράφουν ότι το αυτοκίνητο σταμάτησε μόλις λίγα μέτρα από σημεία όπου υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος. «Μόνο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε ένας από τους παρευρισκόμενους, επισημαίνοντας ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση είχαν περάσει παιδιά και άτομα με πατίνι από το σημείο.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, Μιχάλης Γερεουδάκης, περιέγραψε ότι άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και όταν βγήκε έξω αντίκρισε τις εκτεταμένες ζημιές. «Πέντε μέτρα μακριά από το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα έπαιζαν παιδιά. Από θαύμα δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για την παραβίαση στοπ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την παρουσία πλήθους, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.