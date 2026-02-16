Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Ασπρόπυργο, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 41χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε το βράδυ της Κυριακής (15.02.2026) στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Στεφάνου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 41χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δεκατρείς πυροσβέστες. Οι διασώστες απεγκλώβισαν μία γυναίκα από το όχημα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο οδηγό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.