Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/2) στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με το spartanews.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις μεταλλικές μπάρες, που διαχωρίζουν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχει τραυματίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.