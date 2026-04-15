Το φετινό Historic Acropolis Regularity ακολουθεί τα τα μονοπάτια που καθιέρωσαν τον αγώνα ως έναν από τους δυσκολότερους και πιο γοητευτικούς στον κόσμο.

Ο αγώνας έχει φέτος ως κέντρο τη Λαμία και είναι ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2.5. Το μήκος του είναι περίπου 1000 χλμ., αποτελείται από τρία σκέλη και περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 Δοκιμασίες Regularity.

Ξεκινώντας από τις Θερμοπύλες την Παρασκευή 22 Μαΐου, η διαδρομή εκτείνεται σε τρία απαιτητικά σκέλη, διασχίζοντας τη Φθιώτιδα, την Ευρυτανία, την Καρδίτσα, την Άρτα, τη Βοιωτία και την Αττική. Κέντρο της διοργάνωσης θα αποτελέσει η εμβληματική Λίμνη Πλαστήρα.

Ο αγώνας διασχίζει στη συνέχεια την Ευρυτανία.Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με τον πλέον εμβληματικό τρόπο: κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ένας τερματισμός γεμάτος συμβολισμό, όπου το αγωνιστικό πνεύμα του σήμερα υποκλίνεται στην κληρονομιά του παρελθόντος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 24 Μαΐου στις 18:00.