Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χάνει «τον Δούρειο Ίππο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση» μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Ο Γάλλος υπουργός κάλεσε τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ να άρει το ουγγρικό βέτο σχετικά με τη χορήγηση βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Είναι μία ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν, είναι μία ήττα για ορισμένα από τα στηρίγματα αυτής της Διεθνούς της Αντίδρασης και ανάμεσα στους πρώτους για τον Βλαντίμιρ Πούτιν που χάνει τον Δούρειο Ίππο του στην Ευρωπαϊκή Ενωσης», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο RFI.

Ο Γάλλος υπουργός πρόσθεσε ότι «αυτό που περιμένουμε από τον διάδοχό του Πέτερ Μαγιάρ είναι να πράξει αυτό που έχει πει, να επανασυστήσει ορισμένους από τους πυλώνες του κράτους δικαίου που διέλυσε ο Βίκτορ Όρμπαν, να επαναφέρει την Ουγγαρία στη θέση που της ανήκει ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, να άρει ορισμένα αδικαιολόγητα βέτο».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υποστήριξη προς την Ουκρανία, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε πως «η πολιτική που ακολουθούσε (ο Όρμπαν) αποτελούσε εμπόδιο, το οποίο ευτυχώς μπορεί να αρθεί».

Η πολιτική πορεία του Βίκτορ Όρμπαν

Από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010, ο Βίκτορ Όρμπαν αποσάθρωσε συστηματικά το κράτος δικαίου, τους θεσμούς ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας και το πλέγμα των δημοκρατικών αξιών και ατομικών ελευθεριών. Η στάση του τον έφερε σε ανοικτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραβιάζοντας ευρωπαϊκές συνθήκες που η Βουδαπέστη είχε δεσμευθεί να τηρεί με την ένταξή της το 2004.

Αποκορύφωμα της αντιπαράθεσης αποτέλεσε η εναντίωσή του στην πολιτική που υιοθέτησε η Ε.Ε. για την υποστήριξη της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Οι διεθνείς σχέσεις της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία υπό τον Όρμπαν ανέπτυξε στενές σχέσεις με δυνάμεις που επιδιώκουν την αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα και η Ρωσία. Η Βουδαπέστη συνέχισε να προμηθεύεται υδρογονάνθρακες από τη Μόσχα, αγνοώντας τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Όσον αφορά τη Μόσχα, μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν αποσπάσματα τηλεφωνικών συνομιλιών που φέρονται να δείχνουν συστηματική διαρροή πληροφοριών από τον υπουργό Εξωτερικών του Όρμπαν, Πίτερ Σιγιάρτο, προς τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνόδων των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.