Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας έρχεται από το Stanford Medicine. Ερευνητές εντόπισαν ένα φυσικό μόριο που μιμείται τη δράση φαρμάκων όπως το Ozempic, αλλά χωρίς τις συχνές ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Το νέο αυτό μόριο, ένα μικρό πεπτίδιο με την ονομασία BRP, φαίνεται να δρα απευθείας στον εγκέφαλο και συγκεκριμένα στον υποθάλαμο – το κέντρο που ρυθμίζει την όρεξη και τον μεταβολισμό. Σε αντίθεση με τη σεμαγλουτίδη, η οποία επηρεάζει πολλαπλά όργανα όπως το έντερο και το πάγκρεας, το BRP επιδεικνύει πιο στοχευμένη δράση, περιορίζοντας την όρεξη χωρίς να προκαλεί συμπτώματα όπως ναυτία ή δυσκοιλιότητα.

Η έρευνα και η μέθοδος εντοπισμού

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, βασίστηκε σε προηγμένες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιστήμονες ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο ικανό να «σκανάρει» χιλιάδες πρωτεΐνες και να εντοπίζει μικρά ενεργά τμήματα, γνωστά ως πεπτίδια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως ορμόνες.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εντοπίστηκαν χιλιάδες πιθανά μόρια, με το BRP να ξεχωρίζει λόγω της ισχυρής επίδρασής του στα εγκεφαλικά κύτταρα που σχετίζονται με την όρεξη. Σε εργαστηριακές δοκιμές, το πεπτίδιο αύξησε σημαντικά τη δραστηριότητα των νευρώνων, ξεπερνώντας ακόμη και γνωστές ορμόνες όπως το GLP-1, πάνω στο οποίο βασίζονται πολλά σύγχρονα φάρμακα απώλειας βάρους.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειράματα

Τα πειράματα σε ζώα έδωσαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε ποντίκια και μίνι χοίρους, το BRP μείωσε την κατανάλωση τροφής έως και 50% μέσα σε μία ώρα από τη χορήγησή του. Σε παχύσαρκα ποντίκια, η καθημερινή χρήση του για δύο εβδομάδες οδήγησε σε σημαντική απώλεια βάρους, κυρίως λίπους, ενώ βελτιώθηκαν δείκτες όπως η γλυκόζη και η ινσουλίνη.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στη συμπεριφορά, την κινητικότητα ή την πέψη των ζώων, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία πως το μόριο μπορεί να έχει λιγότερες παρενέργειες συγκριτικά με τα υπάρχοντα φάρμακα.

Οι προοπτικές της νέας θεραπείας

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το BRP θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια νέα γενιά θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, με πιο στοχευμένη δράση και καλύτερη ανοχή από τον οργανισμό. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για την κατανόηση του ακριβούς μηχανισμού δράσης του και την ανάπτυξη μορφών που θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στον ανθρώπινο οργανισμό.

Παρά την αισιοδοξία, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα προέρχονται από ζωικά μοντέλα και απαιτούνται κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του νέου μορίου.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακάλυψη ανοίγει νέους ορίζοντες στη μάχη κατά της παχυσαρκίας, μιας νόσου που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, το BRP ενδέχεται να αποτελέσει μια πιο φυσική και στοχευμένη εναλλακτική λύση, αλλάζοντας τα δεδομένα στην ιατρική προσέγγιση της απώλειας βάρους.