Σχόλια στα social media προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνιση της Ολίβια Γουάιλντ στα βραβεία Fashion Trust US Awards στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Τρίτης. Πολλοί χρήστες σχολίασαν την εμφανώς αδυνατισμένη σιλουέτα της ηθοποιού, εκφράζοντας απορίες και ανησυχίες.

Αν και η Ολίβια Γουάιλντ είναι γνωστή για τη καλοσχηματισμένη σιλουέτα της, η συγκεκριμένη παρουσία της στα βραβεία προκάλεσε έντονη διαδικτυακή συζήτηση. Ορισμένοι χρήστες αναρωτήθηκαν αν η αλλαγή στην εικόνα της οφείλεται σε πιθανή χρήση φαρμάκων για απώλεια βάρους.

Olivia Wilde posed up a storm at the Fashion Trust US Awards in Los Angeles on Tuesday night https://t.co/agbgs8Wss1 🔗 pic.twitter.com/ltKH1xcDmn — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 8, 2026

«Θεέ μου, Ozempic», έγραψε ένας σχολιαστής. «Λατρεύω να παρακολουθώ τους καλοκαιρινούς Ozempic», έγραψε ένας άλλος. «Γιατί χρειαζόταν καν να χάσει βάρος;» αναρωτήθηκε κάποιος άλλος, ενώ κάποιος έγραψε: «Το Ozempic ξαναχτυπάει».

«ΛΥΠΗΡΟ! Έχω την μεγαλύτερη άνεση στον κόσμο με χρήματα και φήμη και πρόσβαση στον καλύτερο τρόπο ζωής και εδώ είναι σχεδόν όλο το Χόλιγουντ να φαίνεται υποσιτισμένο, ασταθές και αχάριστο!», αναφώνησε κάποιος.