Ένα επεισόδιο μέτριας έντασης μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα επηρεάζει τη χώρα, συνοδευόμενο από νεφώσεις και τοπικές λασποβροχές, σύμφωνα με τον κόμβο ενημέρωσης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Η ποιότητα του αέρα αναμένεται να επιδεινωθεί, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας οριακά τα επιτρεπόμενα επίπεδα σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου, κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου, το φαινόμενο θα επεκταθεί ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου.

Την Πέμπτη 16 Απριλίου, η σκόνη αναμένεται να καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του AtmoHub, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας CAMS.