Μία σοβαρή καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας, ύστερα από αναφορά 21χρονης γυναίκας εις βάρος του πατριού της.

Η νεαρή προσήλθε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα περί τις 4:20 τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4), περιγράφοντας αναλυτικά όσα συνέβησαν στο σπίτι της λίγη ώρα νωρίτερα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 40χρονος πατριός της φέρεται να εισήλθε στο σπίτι γύρω στις 02:07 τα ξημερώματα, ενώ εκείνη κοιμόταν στο δωμάτιό της. Όπως ανέφερε η 21χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ο άνδρας προέβη σε βάναυσες ασελγείς πράξεις, παραβιάζοντας τον προσωπικό της χώρο και προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η παθούσα περιέγραψε με λεπτομέρεια τις κινήσεις του φερόμενου δράστη, ζητώντας την άμεση ποινική του δίωξη για την πράξη που υπέστη. Μετά τη λήψη της ένορκης κατάθεσης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τον εντοπισμό του 40χρονου, ο οποίος έχει εξαφανισθεί. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανά σημεία, όπου ενδέχεται να έχει αναζητήσει καταφύγιο, με στόχο τη σύλληψή του πριν την εκπνοή της αυτόφωρης διαδικασίας. Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Ήδη έχει εκδοθεί σήμα αναζήτησης προς όλα τα περιπολικά της περιοχής, καθώς η προθεσμία του αυτοφώρου λήγει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 15 Απριλίου. Μέχρι αυτή την ώρα, ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος.