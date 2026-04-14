Άνοδο σημείωσαν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές έπειτα από ένα κακό ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν ότι είναι πιθανό να διεξαχθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, παρότι οι ΗΠΑ έθεσαν σε εφαρμογή αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,6% στις 617,58 μονάδες στις 10:17 ώρα Ελλάδας.

Πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα, μερικές ημέρες μετά την ολοκλήρωση συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες χωρίς να σημειωθεί σημαντικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη ήταν αρκετή ώστε να προκαλέσει ανάκαμψη των μετοχών ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο αναλυτές προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους θα επιμείνουν όσο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για την εμπορική ναυσιπλοΐα.